الجامعة المفتوحة

تقترح برامج دراسية بطريقة دراسة خاصة تمنحكم المرونة واستمرار الدراسة للقب الثاني

  • دراسة القب الاول  والقب الثاني بالعديد من مجالات التعليم
  • امكانية الدراسة من كل مكان وفي كل زمان
  • 60 مركز تعليم منتشرة بأنحاء البلاد، قريبة من مكان سكنك او عملك، من ضمنها مركزا في وادي عارة ومركزا في الناصرة و-16 مركزا اضافيا ببلدات عربية اخرى.
  • انضموا ل 46000 طالب وطالبة في الجامعة المفتوحة ولعشرات الاف من خرجيها
        
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