الجامعة المفتوحة
تقترح برامج دراسية بطريقة دراسة خاصة تمنحكم المرونة واستمرار الدراسة للقب الثاني
دراسة
القب
الاول
والقب
الثاني
بالعديد
من
مجالات
التعليم
امكانية
الدراسة
من
كل
مكان
وفي
كل
زمان
60
مركز تعليم منتشرة بأنحاء البلاد، قريبة من مكان سكنك او عملك
،
من ضمنها
مركزا في
وادي عارة ومركزا في الناصرة و-16 مركزا
ا
ضافيا ببلدات عربية اخرى
.
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ل 46000
طالب وطالبة
في
الجامعة
المفتوحة
ولعشرات الاف من خرجيها
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