الجامعة المفتوحة

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مركز تعليم منتشرة بأنحاء البلاد، قريبة من مكان سكنك او عملك

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من ضمنها

مركزا في

وادي عارة ومركزا في الناصرة و-16 مركزا

ا

ضافيا ببلدات عربية اخرى